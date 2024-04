Co za wyznanie sportowca. Może dojść do tragedii. Życzą mu najgorszego

Wszyscy są zgodni co do tego, że Paweł Przedpełski zaliczył kompromitujący występ w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi. Nie pokonał żadnego rywala, a zdobywając punkt przyjechał przed kolegą z drużyny. Nikt się jednak nie spodziewał, że wyleje się na niego taki hejt ze strony niektórych kibiców.

- Ciężko się uodpornić (na krytykę - dop. red.), jak ktoś życzy najgorszego. Rozumiem, że to sport i każdemu zależy, a tym bardziej mi. Chciałbym przypomnieć, że zdobywanie punktów łączy się z zarabianiem pieniędzy. Jak nie zdobędę punktów, to pieniędzy nie mam. To moje hobby, ale też moja praca. Robię wszystko, co tylko w mojej sile. Dużo czasu poświęcam. Po sparingach i pierwszych treningach wyglądało to bardzo dobrze, ale pogubiłem się z przełożeniami - odpowiedział Paweł Przedpełski, potwierdzając, jakie wiadomości otrzymuje od kibiców.