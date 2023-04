Co za wyczyn! Odsłaniamy kulisy wielkiego powrotu mistrza

To on utrzymywał GKM na powierzchni

- On jest trzykrotnym mistrzem świata, jeździ na wysokim poziomie, ale chyba nikt się nie spodziewał, że wróci w takim stylu i zdobędzie 18 punktów - mówi nam prezes GKM-u Marcin Murawski. - Chciałbym podkreślić, że dokonał tej sztuki bez żadnego treningu w tym roku na grudziądzkim torze. Wystarczyła mu tylko próba toru. Jeśli dodamy do tego aspekt jego bardzo ciężkiej kontuzji, to mówimy o niebywałym wyczynie. Myślę, że nie spodziewał się tego nikt. Media często pytały mnie w zimie, czy Nicki zdoła wrócić do sportu na odpowiednim poziomie. Teraz mamy najlepszą odpowiedź - skomentował działacz.