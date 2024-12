Co za wtopa. Już ogłosili transfer, a tu taka niespodzianka

Ebut.pl Stal Gorzów ogłosiła kilka tygodnie temu, że w przyszłym sezonie Hubert Jabłoński zmieni barwy klubowe z leszczyńskich na gorzowskie. Transfer nadal nie doszedł do skutku, a to wszystko przez problemy Stali, gigantyczne zadłużenie. Gorzowianie wciąż pozostają z luką w składzie na pozycji U-24. Problemy z transferem spowodowały, że Jabłoński nie będzie obecny podczas prezentacji zespołu (7 grudnia). – Formalnie nie doszło do sfinalizowania transferu – mówi nam Sławomir Kryjom, dyrektor zarządzający Fogo Unii Leszno.