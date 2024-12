Co za wstyd dla zasłużonego klubu, tłumaczą się z wpadki. Tylko im się to przydało

- Z przyczyn formalnych nie mogliśmy złożyć wielu wniosków. By to zrobić, musielibyśmy być rozliczeni z urzędem skarbowym, ZUS-em oraz opłatami publiczno-prawnymi, a podatek od nieruchomości strasznie nas corocznie bolał. Na szczęście dogadaliśmy się z miastem i od przyszłego roku zapłacimy zaledwie złotówkę za stadion - wyjaśnił prezes Unii Tarnów, Kamil Góral.

Żużel. Nie dostali ani złotówki. Pisali do urzędu

Zapytaliśmy prezesa Górala dlaczego zatem nie wnioskowali do urzędu o miejskie pieniądze w postaci reklamy miasta poprzez sport. To popularna forma dofinansowania klubów sportowych z miejskiej kasy.

- W przyszłym roku powinniśmy być chyba najważniejszym klubem w mieście z tego względu, że siatkówka nie wystartowała i gra najniższej klasie rozgrywkowej, a piłkarze ręczni mają problemy sportowe. Można powiedzieć, że na obecną chwilę, to żużel jest najlepszą dyscypliną w Tarnowie - dodaje Góral.

Żużel. O finanse w przyszłości się nie martwią

Do ostatniej chwili ważyły się losy Unii Tarnów, która była zadłużona. Dzięki wsparciu lokalnego biznesu, udało im się wyjść ze zobowiązań, a o finanse w przyszłości się nie martwią. Mają je praktycznie zapewnione.

- 30 grudnia jest zwołana sesja sejmiku województwa, na którym złożony będzie wniosek o finansowanie klubu w kwocie 2 mln. Głęboko wierzymy, że dostaniemy to dofinansowanie. Jesteśmy po pierwszym roku współpracy. Gdyby nie województwo i marszałkowie, to żużla już by nie było w naszym mieście - kończy Kamil Góral.