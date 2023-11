Co za wsparcie dla Polaka! Mistrz świata na pokładzie

W sierpniu Woźniak spełnił swoje kolejne, dziecięce marzenie. W szwedzkim Gislaved awansował do elitarnego cyklu GP i już za kilka miesięcy powalczy o tytuł mistrza świata, stając pod taśmą z gwiazdami światowego żużla, do których właściwie sam już należy. Szymon długo pracował na swoje sukcesy, nie jest wielkim talentem, ale ciężką pracą doszedł już do wielkich rzeczy. Ale nie zamierza na tym poprzestać i wygląda na to, że chce w GP zaistnieć.