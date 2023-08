Co za wpadka sędziego! Wykluczył go za nazwisko

- Sędziowie żużlowi w Polsce podejmują decyzję, mając z tyłu głowy, co potem powie pewien pan w kontrowersjach. To dramat tego sportu - napisał na Facebooku Robert Borowy, redaktor naczelny Echa Gorzowa i jeden z największych autorytetów piszących o żużlu.

Poszło o upadek Woźniaka

Woźniak upadł w ścisku na pierwszym łuku, bo Leon Madsen poszerzał tor jazdy, a Oskar Fajer jadący szerzej zaczął przycinać do wewnętrznej. Dla Woźniaka nie było już miejsca.

Sędzia zrobił coś dziwnego

Wydawało się, że sędzia potraktuje to jako sytuację typową dla pierwszego łuku, czyli nakaże powtórkę w czterech. Z sobie tylko znanych powodów wykluczył jednak mocno poturbowanego Woźniaka. Na dokładkę zrobił to w takiej chwili, że Stal mając przed wyścigiem jeszcze cień szansy na powrót do gry, teraz kompletnie ją straciła.