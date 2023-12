Co za wpadka gwiazdy. Trener siedział obok i słuchał

Transfer Davida Bellego do Grupy Azoty Unii Tarnów, to jeden z największych hitów ostatniego okna transferowego. Francuz jeszcze rok temu startował w PGE Ekstralidze. W krótkim czasie spadł o dwie klasy rozgrywkowe. Przyczyniły się do tego wypadki na angielskich torach. Trochę ich zawodnik w tym roku miał.