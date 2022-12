Co za wieści! Spadli, ale i tak dostali nagrodę

Ostrowscy kibice niestety nie będą mieć z kończącego się 2022 roku znakomitych wspomnień. Po wielu latach przerwy klub z ich miasta powrócił wreszcie do najwyższej klasy rozgrywkowej, lecz niestety na tym skończyły się dobre wiadomości. Sam za siebie mówi bilans zera zwycięstw i aż czternastu porażek, który w PGE Ekstralidze nie zdarzył się od dawien dawna. Dość tej drużyny mieli nawet prezesi innych ekip. Ostatnio zresztą pisaliśmy o tym, iż wysokie zwycięstwa tuzów nad beniaminkiem kosztowały inne ośrodki niemałe pieniądze. Chociażby taki zielona-energia.com Włókniarz gromiąc Arged Malesę stracił grubo ponad pół miliona złotych.

- Ja mam taki pomysł. Ustalmy jakiś pułap, na przykład 55 punktów. Do tego momentu za punkty płaci klub wygrywający. Gdy to przekroczymy, ci przegrywający wykładają. Bo chociażby weźmy pod uwagę nasz mecz z Apatorem. Adam Krużyński żartował, że przynajmniej ich księgowa się cieszy. Ale moja się smuciła - rzucił nawet pół żartem pół serio przed jednym ze spotkań sternik wrocławian, Andrzej Rusko, czym podzielił żużlową społeczność.

Tego jeszcze nie było. Jedni spadli, drudzy wygrali ligę

Drugą i zdecydowanie lepszą twarz ostrowianie pokazali natomiast w Ekstralidze U24, do której w przeciwieństwie do wielu teoretycznie bogatszych klubów podeszli bardzo profesjonalnie. Same za siebie mówiły listopadowe transfery. Sprowadzeni ciekawi zagraniczni zawodnicy w połączeniu ze świetnymi juniorami zapowiadali naprawdę udany sezon w wykonaniu młodszego zespołu. I taki też był. Podopiecznym Kamila Brzozowskiego najpierw udało się w pewnym stylu zwyciężyć w rundzie zasadniczej, a następnie pokonać w finale równie silną Unię Leszno.