Co za wieści od Zmarzlika. Prezes nie odstępuje go na krok

Prezes Motoru strzeże Zmarzlika, jak oka w głowie

Ktoś nawet wrzucił do sieci filmik, na którym widać, jak Zmarzlik reguluje coś przy sprzęcie, a prezes stoi obok i strzeże zawodnika niczym oka w głowie. To pokazuje, jak wyjątkową pozycję ma w Motorze Zmarzlika, jak ważnym jest zawodnikiem dla "Koziołków" i prezesa Kępy. Wydaje się jednak, że póki co nie musi się on martwić o żużlowca. Zmarzlik ma jeszcze kontrakt na 2 lata i ani myśli uciekać z Lublina. Nie po to wychodził po sezonie 2022 ze strefy komfortu, jaką była dla niego macierzysta Stal Gorzów, by teraz, tak szybko, cokolwiek zmienić.