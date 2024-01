Co za Wielkanoc w Bydgoszczy. Mistrz świata w prezencie?

Kryterium Asów niedawno wróciło do żużlowego terminarza po wielu latach przerwy. Dla polskiego żużla jest to turniej legendarny, bo przez długi czas był inauguracją oficjalnego ścigania, a na torze pojawiały się największe nazwiska krajowe i zagraniczne. Od dawna też nosił imię Mieczysława Połukarda, byłego zawodnika i trenera, który zginął tragicznie na stadionie Polonii, kiedy to wjechał w niego jeden z adeptów. Połukard dla Bydgoszczy jest wielką legendą.