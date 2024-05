Co za wieczór Polaków. Takiej szansy na złoty medal jeszcze nie było

To były udane eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu dla reprezentantów Polski. W SEC Challenge, czyli ostatecznym eliminatorze pojedzie aż sześciu Polaków. Wszyscy z realnymi szansami na wywalczenie awansu do cyklu SEC, który rusza już 8 czerwca. To wyjątkowa impreza dla reprezentantów naszego kraju, bo w historii tego turnieju jeszcze nikt z naszych zawodników nie zwyciężył. W tym roku otwiera się wyjątkowa szansa.