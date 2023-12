Co za wiadomości. Słynny tor uratowany!

W Żarnowicy odbywa się co roku wiele znaczących turniejów, takich jak eliminacje do cyklu Grand Prix czy SEC, zawody międzynarodowe dla juniorów czy też słowacka wersja Zlatej Prilby. Kibice uwielbiają tam jeździć, bo nie dość że tor pięknie położony, to jeszcze oferujący świetną, lokalną kuchnię. Czasem wręcz jedzenie jest ciekawsze niż same zawody, bo - nie oszukujmy się - z toru wielokrotnie wieje nudą . W Żarnowicy liczy się w większości przypadków start i rozegranie pierwszego łuku.

Słowacja zostaje w grze. Żużlowa Europa to wciąż 24 kraje

Poza Europą czarny sport jest znany w USA (niedawno odbyła się tam runda kwalifikacyjna do GP 2025, którą wygrał Luke Becker), Argentynie (wkrótce otwarte mistrzostwa, z udziałem Polaków), Australii (nadal czekamy na powrót GP do tego kraju) oraz Nowej Zelandii (na razie cisza, choć kiedyś były tam turnieje rangi mistrzostw świata). Trudno zatem mówić o żużlu jako o sporcie globalnym, bo uprawia się go w 28 krajach, przy czym w większości z nich jedynie w określonych regionach. I raczej nic nie wskazuje na to, by w tej kwestii miało się coś zmienić.