Co za weekend Bońka! Nie ucieknie od sportu

Weekendowe zmagania w pierwszej i drugiej lidze zapowiadają nam się wręcz wybornie. Pomimo, że na zapleczu PGE Ekstraligi obejrzymy zaledwie dwa starcia, to zdecydowanie nie będziemy mogli narzekać na nudę. W niedzielę o godzinie 14:00 rękawice skrzyżują ze sobą Abramczyk Polonia Bydgoszcz oraz Stelmet Falubaz Zielona Góra. I jedni i drudzy celują w tym roku w awans do elity, więc na pewno nie zobaczymy odpuszczania. Zwłaszcza, że jest o co jechać, bo zdobywca punktu bonusowego prawdopodobnie zgarnie pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. Już pierwszy pojedynek zapewnił nam emocje niemal do ostatniego biegu, dlatego też mamy nadzieję na godną kontynuację zaciętej rywalizacji.

Reklama

Awizowane składy na mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Stelmet Falubaz Zielona Góra:

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Damian Pawliczak, 2. Max Fricke, 3. Rohan Tungate, 4. Jan Kvech, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Dawid Rempała, 7. Fabian Ragus

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 9. Kenneth Bjerre, 10. Oleg Michaiłow, 11. Daniel Jeleniewski, 12. Adrian Miedziński, 13. Matej Zagar, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Przemysław Konieczny

Początek meczu w niedzielę 12 czerwca o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

W ramach eWinner 1. Ligi zawodnicy na motocyklach bez hamulców pościgają się również w Łodzi. Miejscowy H. Skrzydlewska Orzeł powinien wykorzystać atut własnego toru i bez większych problemów rozprawić się z Trans MF Landshut Devils. Dlaczego? Raz, że Niemcy nie wygrali ani jednego wyjazdowego spotkania. Dwa, że parę dni temu dość mocno w Szwecji poobijał się jeden z ich liderów, czyli Kai Huckenbeck.

Awizowane składy na mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Trans MF Landshut Devils:

Trans MF Landshut Devils: 1. Kai Huckenbeck, 2. Kim Nilsson, 3. Erik Riss, 4. Mads Hansen, 5. Dimitri Berge, 6. Norick Bloedorn, 7. Erik Bachhuber

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 9. Niels Kristian Iversen, 10. Luke Becker, 11. Marcin Nowak, 12. Norbert Kościuch, 13. Bardy Kurtz, 14. Nikodem Bartoch, 15. Mateusz Dul

Początek meczu w niedzielę 12 czerwca o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Pawlicki z Pedersenem w jednej drużynie? To możliwe INTERIA.TV

Druga liga niestety nas nie rozpieści, czego dowodem jest brak choćby jednej transmisji telewizyjnej. Najciekawszej konfrontacji spodziewamy się w Rawiczu, do którego zawita Optibet Lokomotiv Daugavpils. Gdyby spotkanie było rozgrywane kilka tygodni temu, to na pewno pofatygowałaby się tam stacja Canal+, jednak teraz gdy Metalika Recycling Kolejarz odzyskał właściwy rytm, pozamiatane w Wielkpolsce będzie już pewnie grubo przed biegami nominowanymi. Poza tym OK Bedmet Kolejarz Opole pojedzie z Unią Tarnów, a Texom Stal Rzeszów z Budmax-Stal Polonią Piła.

Awizowane składy na mecz Texom Stal Rzeszów – Budmax-Stal Polonia Piła

Budmax-Stal Polonia Piła: 1. Artur Mroczka, 2. Broc Nicol, 3. Marcin Jędrzejewski, 4. Lars Skupień, 5. Tomasz Orwat, 6. Ben Ernst

Texom Stal Rzeszów: 9. Paweł Miesiąc, 10. Hubert Łęgowik, 11. Timi Salonen, 12. Kevin Woelbert, 13. Dawid Lampart, 14. ?, 15. Mateusz Majcher

Początek meczu w sobotę 11 czerwca o godzinie 19:44.

Awizowane składy na mecz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – Optibet Lokomotiv Daugavpils:

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 1. Jewgienij Kostygow, 2. Danił Kołodinski, 3. Adam Ellis, 4. Rene Bach, 5. Kjastas Puodżuks, 6. Kevin Juhl Pedersen

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 9. Daniel Kaczmarek, 10. Damian Baliński, 11. Damian Dróżdż, 12. Josh Pickering, 13. Sam Masters, 14. Steven Goret

Początek meczu w niedzielę 12 czerwca o godzinie 16:00.

Awizowane składy na mecz OK Bedmet Kolejarz Opole – Unia Tarnów:

Unia Tarnów: 1. Oskar Bober, 2. Piotr Pióro, 3. Troy Batchelor, 4. Tero Aarnio, 5. Peter Ljung, 6. Mateusz Gzyl, 7. Piotr Świercz

OK Bedmet Kolejarz Opole: 9. Oskar Polis, 10. Karol Baran, 11. Zastępstwo zawodnika, 12. Adrian Cyfer, 13. Jacob Thorssell, 14. ?, 15. Oskar Stępień

Początek meczu w niedzielę 12 czerwca o godzinie 16:00.