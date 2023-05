Co za statystyki. Wstyd dla polskich gwiazd

Przed sezonem Dudek i Janowski z oczywistych względów byli typowani jako kandydaci do medali . Obaj od lat należą do światowej czołówki, obaj znają już smak krążka indywidualnych mistrzostw świata. Wciąż jednak wyglądają na nieco niespełnionych, bo przecież mają potencjał i umiejętności godne mistrza świata. Zwłaszcza Dudek niemniej w ostatnich latach notuje dość dziwny i znaczący regres, przez który zresztą rok temu omal znów nie wyleciał z cyklu GP.

Pierwsze dwie rundy sezonu 2023 okazały się jednak fatalne dla Polaków. Dudek i Janowski przejechali dwa pełne turnieje i żaden z nich nie wygrał nawet jednego wyścigu! Aż trudno w to uwierzyć, ale nawet jadący z rezerwy Bartłomiej Kowalski dał radę zwyciężyć w pojedynczym biegu. I to w dodatku zrobił to w sposób niezwykle zdecydowany. Jego starsi koledzy nawet nie było blisko takiego wyczynu, co dla nich powinno być wstydem.