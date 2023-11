Co za słowa trzykrotnego mistrza świata o Polaku! Pobije wszystkie rekordy

- Oczywiście jestem z tego dumny. Dzielenie tego rekordu z Ove to coś specjalnego. Wszystkie ustanowione rekordy są po to, by je pobić i sądzę, że Bartosz Zmarzlik zapisze się na żużlowych kartach historii. Jeśli wszystko pozostanie w porządku, powinien to zrobić. Zasłużył na to i rzucił ogromne wyzwanie pozostałym żużlowcom z całego świata. Jeśli chcą zwyciężyć w mistrzostwach świata, muszą włożyć w to dużo pracy. Zmarzlik to fantastyczny zawodnik, który kocha żużel i historię tego sportu. W ciągu najbliższych 10 lat będzie musiał wiele znieść - mówi Jason Crump.