Co za słowa polskiej gwiazdy! Fani będą zachwyceni

- Długo nad tym myślałem i długo do mnie dochodziło to, że wygrałem Grand Prix, ale tak się stało, to była rzeczywistość. Ten turniej dał mi kopa i pokazał, że potrafię się ścigać na żużlu i bardzo chciałbym być w cyklu Grand Prix - wyznał Janusz Kołodziej, który jednoznacznie wskazał, że pomimo 40 lat na karku, wciąż chce powrócić do elitarnego cyklu Grand Prix.