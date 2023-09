Co za sceny. Pseudokibice zwyzywali kapitana

Po meczu upust emocjom dali miejscowi pseudokibice, którzy pod bramą wykrzykiwali wulgarne hasła w kierunku nie tylko Walaska, ale także jego rodziny. Padało wiele tekstów, których nawet nie zamierzamy tutaj przytaczać. Kapitanowi drużyny zarzucono nawet sprzedanie meczu. On sam potrafił się jednak od tego odciąć. Wyszedł do kibiców, porozmawiał, pozował do zdjęć. Za to należą mu się wielkie słowa uznania. Choć dodajmy oczywiście, że nie podszedł do tych chamskich osób, co jest w pełni zrozumiałe.