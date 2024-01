Co za pech. Wszystkie perełki poczekają o rok dłużej

Na niego poczekają dłużej, ale on też straci jeden rok

Mieszko Mudło jest najmłodszym z tej czwórki, urodził się 18.09.2011, czyli najpewniej w 2026 roku dopiero będzie mógł podejść do egzaminu na licencję 500cc, a w lidze wystartuje... w 2028. Wątpliwe, by w 2027 pod koniec września była jeszcze taka możliwość, a dopiero wtedy Mudło będzie miał 16 lat. Z tym się jednak nic nie zrobi, zawodnicy o tym wiedzą i muszą to zaakceptować. Choć nie jest to do końca fair, raczej nie wygląda na to by miało zostać zmienione. Chodzi tu też o kwestie formalne, ubezpieczenie itd.