Co za pech. Stracili zawodnika tuż przed finałem

ROW Rybnik w sezonie 2023 nie ma szczęścia do urazów najważniejszych zawodników. Na początku fazy play-off tamtejsze środowisko przeżyło ogromny dramat, ponieważ kręgosłup złamał Patrick Hansen. Duńczyk pilnie potrzebował operacji, która uratowała mu życie, a teraz robi wszystko by wrócić do sportu. Choć były zawodnik Stali Gorzów ma problem z czuciem w jednej stopie, to i tak się nie poddaje i liczy na to, że za kilkanaście miesięcy pojawi się na motocyklu. Jego koledzy już teraz zrobili mu zresztą wyśmienity prezent i awansowali do finału pierwszoligowych zmagań.