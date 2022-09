Polscy, licznie zgromadzeni na trybunach kibice mieli wiele powodów do trzymania kciuków. Janusz Kołodziej walczył z Leonem Madsenem o mistrzowski tytuł i przepustkę do cyklu Grand Prix. Patryk Dudek mierzył się z Mikkelem o brązowy medal, zaś Dominik Kubera - mimo że formalnie pełnił w cyklu tylko funkcję rezerwowego - o miejsce w czołowej piątce klasyfikacji generalnej.

Najszybciej rozstrzygnęła się sprawa Dudka. Niestety, na niekorzyść zawodnika For Nature Solutions Apatora. 30-latek rozpoczął co prawda zawody od zwycięstwa w inauguracyjnym wyścigu, ale później było już tylko gorzej. W przeciwieństwie do Mikkela Michelsena, Polak nie awansował nawet do baraży. Jego skandynawski, wracający po kontuzji rywal był zaś tak głodny jazdy, ze z marszu wjechał bezpośrednio do wyścigu finałowego.