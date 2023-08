Co za ośmieszenie klubu! Oświadczenie trąci żenadą, a kibice wieszają na zawodniku psy

Rzeczywisty stan opóźnienia w płatnościach na rzecz Norberta Kościucha wynosił około 90 dni, a nie, jak to podano w oświadczeniu - jeden dzień. Klub tak napisał zapewne, by oczyścić się z zarzutów i zachować twarz przed kibicami i sponsorami. Teraz przez takie postępowanie atakowany jest Nobert Kościuch.

Spełnił wszystkie przesłanki procedury

Mało kto o tym wie, ale nic dziwnego. Kibice nie przeglądają obszernych regulaminów. Zacznijmy od początku. Co musi się wydarzyć, by zawodnik mógł rozwiązać kontrakt i jak postąpił w danej sytuacji Norbert Kościuch?

Pierwszym krokiem jest wystawienie faktury. Kościuch to oczywiście zrobił na przełomie kwietnia i maja, wszak należały mu się pieniądze od klubu. Klub tej faktury nie opłacił. Wówczas w drugim kroku Norbert Kościuch wystosował wezwanie do zapłaty do klubu, wyznaczając dodatkowy termin płatności. Ponownie cisza, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma.

Tu następuje luka. Po tym wezwaniu Kościuch musi czekać regulaminowe 60 dni, by podjąć kolejne kroki prawne. Ten czas minął, a Norbert Kościuch - zgodnie z regulaminem - wystosował kolejne wezwanie do zapłaty. Tym razem było to wezwanie do zapłaty pod dodatkowym rygorem złożenia wniosku do PZM o rozwiązanie kontraktu i oczywiście z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności.

Klub ponownie nie zapłacił. Wówczas Norbert Kościuch wystosował wniosek o rozwiązanie kontraktu. To było 18 lipca, czyli po przekroczeniu terminu. I to właśnie o tym "jednym dniu" opóźnienia mowa w oświadczeniu Wybrzeża, bo właśnie 18 lipca spłynęły do zawodnika pieniądze. Przyznajemy, że działacze Wybrzeża potrafią się bawić w robienie niezłej propagandy.

Podstawą wniosku było przekroczenie o jeden dzień dopuszczalnego terminu płatności za zdobyte punkty. Kwota została zaksięgowana na koncie Zawodnika 18 lipca. Wymagany termin przypadał na dzień poprzedni, a Zawodnik nie wycofał wcześniej złożonego wniosku ~ napisano w oświadczeniu Wybrzeża

PZM przychylił się do wniosku zawodnika

Sprawa trafiła do PZM i do prawnika związku. Ten badając wszystkie okoliczności dał zielone światło włodarzom polskiego żużla na rozwiązanie kontraktu Kościucha z klubem. Tak też się stało. Kościuch postąpił zatem właściwie.

Norbertowi Kościuchowi pozostaje życzyć udanych startów w końcówce sezonu i bardziej rzetelnego finansowo pracodawcy.

