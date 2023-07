Co za obrazki! Rzecznik też przekazał świetne wieści

W środę odbyły się dwie sesje treningowe. Rano około dwóch godzin pojeździł Chris Holder. Następnie była przerwa i sesja wieczorna od godziny 19:00 z udziałem całej drużyny. Dołączył do zespołu Grzegorz Zengota. Obaj długo kręcili kółka i jest wielce prawdopodobne, że wystąpią w piątkowym meczu. Zawodnicy podejmą rękawice oraz powalczą o to, by leszczyńskie "Byki" wygrały ten mecz, a co za tym idzie drużyna miała większy komfort w tabeli z dziewięcioma punktami na koncie

~ powiedział rzecznik prasowy klubu tuż po rozmowie telefonicznej z Piotrem Baronem