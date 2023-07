Co za metamorfoza. To jest teraz rywal Falubazu?

ROW bardzo kiepsko zaczął rozgrywki ligowe, więc Krzysztof Mrozek postanowił nie czekać na to, aż sytuacja ze złej zrobi się dramatyczna . Ściągnął do drużyny Mateja Zagara, który czekał na problemy jakiegoś klubu i długo czekać nie musiał. Słoweński żużlowiec bardzo zawiódł w pierwszych meczach, co spowodowało lawinę komentarzy pod adresem Mrozka, który powiedział o Zagarze "za jakość trzeba płacić". Tej jakości początkowo absolutnie widać nie było. Wręcz przeciwnie, Zagar pokazywał bezradność i brak pomysłu.

To jednak szybko się zmieniło. Jako że weteran ze Słowenii mimo kiepskich ostatnich lat wciąż jest zawodnikiem ze światowej czołówki, bardzo łatwo uporał się z problemami. Zaczął dobre występy od meczu w Bydgoszczy, co było do przewidzenia, bo akurat tam miał wiele do udowodnienia. Rok temu jeździł dla miejscowej Polonii i był określany tym, przez którego w głównej mierze nie udało się zrealizować celu w postaci awansu do PGE Ekstraligi.