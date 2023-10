Co za kuriozum. Wygrał turniej leżąc w karetce

W wyścigu finałowym doszło do paskudnego upadku. Ryan Douglas zderzył się z Nielsem-Kristianem Iversenem. Wyglądało to naprawdę bardzo źle, a wszystko wskazywało na to, że mocniej ucierpiał Duńczyk, którego ambulansem zabrano do szpitala. Gdy Iversen był już w pojeździe i szykował się do wyjazdu do szpitala, został ogłoszony... zwycięzcą turnieju. Z pewnością jedna jakiejś wielkiej radości u niego to nie wywołało. Poważny upadek na sam koniec sezonu w zawodach towarzyskich - to jedna z tych najmniej przyjemnych rzeczy w żużlu.