Co za klapa. Jest tylko jedno rozwiązanie

Problem w tym, że to już nie jest pierwszy raz, kiedy podczas IMME tak to się prezentuje. Kibice w miastach z PGE Ekstraligi nawet na początku sezonu, na głodzie żużla, nie są zbyt zainteresowani przyjściem na stadion. Z jednej strony skoro są to mistrzostwa tych właśnie rozgrywek z to logiczne że muszą odbywać się na torze którejś z ekstraligowych ekip. Coraz częściej jednak słychać głosy mówiące o tym, że należy przeprowadzić radykalną zmianę w organizacji turnieju, by uratować jego prestiż, który teoretycznie powinien być bardzo duży.