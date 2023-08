Co za kabaret! Nikt nie panuje nad zespołem. Prezes mówi o wzmocnieniach

Leon Madsen chciał jechać w biegu dziewiątym jako rezerwa taktyczna za Kacpra Worynę. Właśnie po to, by uniknąć trzech startów pod rząd. Trenerzy, głównie za sprawą Sebastiana Ułamka postanowili jednak posłać w bój Kacpra Worynę, a Duńczyk zmuszony był do startów w biegach dziesiątym, jedenastym i dwunastym.

Prezes dolał oliwy do ognia

- To pytanie powinno być skierowane do sztabu szkoleniowego. Ja tylko wyciągam wnioski na przyszły sezon i robię przelewy. Ubolewam nad tym, bo jeden dziennikarz czy drugi powie, że Świącik próbuje ingerować w drużynę. Nie jestem, jak inni prezesi, że w parku maszyn gram pierwsze skrzypce. Tak, jak pan zauważył. Trudno się z tym nie zgodzić. Ale od tego są ludzie, którzy biorą za to pieniądze. Nad tym we Włókniarzu trzeba pracować. Szykują się wzmocnienia, bo żużel poszedł do przodu. Zabrakło tego czegoś w drużynie. Tej energii... ja o to ciągle do sztabu zabiegam. Jak ktoś chce robić żużel, jak w latach 80., to nie we Włókniarzu - powiedział odważnie Michał Świącik, jednoznacznie potwierdzając, że plotki o zmianach w sztabie szkoleniowym są prawdziwe.