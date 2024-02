Co za informacje! Szansa na powrót legendy

Lakeside Hammers to bardzo zasłużony klub w lidze brytyjskiej. Od lat jednak próżno już go szukać w rozgrywkach. Istnieje niemniej duża szansa na powrót ośrodka, w którym przed laty jeździły wielkie gwiazdy tego sportu, Tony Rickardsson, Andreas Jonsson czy Mark Loram. Dla brytyjskiego żużla byłaby to świetna wiadomość.