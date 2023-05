Co za historia w stolicy! Całe podium dla jednego klubu

Tegoroczny weekend na PGE Narodowym rozpoczął się dramatycznie i nie ma w tym ani krzty przesady . Na piątkowych kwalifikacjach groźnie wyglądający upadek zanotował Dominik Kubera. Jedna z naszych największych nadziei na triumf w całym turnieju została bezpośrednio przetransportowana do szpitala, gdzie stwierdzono uraz kręgosłupa.

Nieszczęście reprezentanta Polski wykorzystał inny z "Biało-Czerwonych", a mianowicie Bartłomiej Kowalski. Młodzieżowiec Betard Sparty w stolicy naszego kraju pokazał się z wyśmienitej strony i choć nie awansował do półfinału, to zaliczył choćby triumf w pojedynczym wyścigu. O ile on akurat mógł pakować się z uśmiechem na ustach, o tyle o zmaganiach jak najszybciej chcieli zapomnieć Patryk Dudek oraz Maciej Janowski, którzy też pożegnali się z rywalizacją jeszcze przed decydującymi biegami.