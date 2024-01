Co za gest mistrza świata! Pokazał wielkie serce

Przekazali kevlar na aukcję WOŚP

- Dziś (8 stycznia - dop. red.) byłem z Mateuszem Cierniakiem w głównej siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dlatego, że jako żużlowa reprezentacja Polski zdecydowaliśmy się przekazać kevlar Mateusza Cierniaka z finału drużynowych mistrzostw świata juniorów. W sporcie najważniejsza jest zasada fair play i w myśl tej zasady chcemy pomagać i szerzyć dobro. Ponadto taka akcja, jak WOŚP to akcja, która na stałe wpisała się w naszą historię. Bez WOŚP-u wielu Polaków nie wyobraża sobie codzienności. Co roku Polacy pokazują, jak ogromne serca mają. Jako reprezentacja chcemy dołożyć do tego swoją cegiełkę. Bardzo zależy nam na tym, by pomagać - mówi nam Natalia Pietrucha, specjalista ds. marketingu żużlowej reprezentacji Polski.