Co za frekwencja! Tam aż prosi się o turniej Grand Prix

To był wyjątkowy moment dla wszystkich fanów czarnego sportu we Włoszech. W ubiegłym tygodniu nie tylko udało się zorganizować zawody w Lonigo po prawie czteroletniej przerwie, ale przede wszystkim pokazano całemu światu, że ludzie kochają w tym kraju czarny sport. Pomimo braku wielkich nazwisk, bo trudno oczekiwać od miejscowych zawodników kosmicznego poziomu, miejsca siedzące na obiekcie wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. Fanów było tak wielu, iż spóźnialskich organizatorzy postanowili odesłać na pierwszy i drugi łuk. Tam co prawda na próżno szukać krzesełek, lecz można podziwiać głównych bohaterów siedząc na trawniczku, a lepsze to niż nic.