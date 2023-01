Co za finał! Zabrał mu tytuł na ostatniej prostej

Po trzech rozegranych rundach Indywidualnych Mistrzostw Australii wydawało się, że tylko jakiś kataklizm może odebrać Jasonowi Doyle’owi tytuł mistrza kraju. Australijczyk przystępował do ostatniej rundy z przewagą trzech punktów nad drugim w klasyfikacji Jackiem Holderem. Choć trzy "oczka" to niewiele, to za mistrzem świata z 2017 roku przemawiały zwycięstwa we wszystkich (sic!) dotychczas rozegranych rundach.