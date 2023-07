Skorzystali na braku Łoktajewa i deszczu w Ostrowie

Znalazł sposób, by trafić do kadry na mundial. Żonglerka się opłaci?



Szczęście uśmiechnęło się do Orła też w Ostrowie. O tych zawodach było głośno, bo mecz został opóźniony z powodu opadów deszczu. Tor był trudny, zawodnicy w ogóle nie chcieli rozpoczynać zawodów. Łodzianom oczywiście nie jechało się przyjemnie, ale to oni poradzili sobie lepiej. Sędzia zakończył mecz po ósmym wyścigu (26:21 dla Orła).



Gdyby nie wyżej wymienione sytuacje, to na koncie zespołu prowadzonego przez trenera Cieślaka byłoby raptem 6 punktów. A to oznaczałoby już niemal pewny spadek do II ligi. Mimo daru od losu, w centralnej części Polski mogą drżeć o utrzymanie nawet do ostatniej kolejki.