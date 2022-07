Co za dzień! Wygrali, zatrzymali złote dziecko i głównego sponsora

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils 48:42

Zdecydowanym faworytem dzisiejszego pojedynku była Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Przede wszystkim dlatego, że bydgoszczanie to najlepsza drużyna rundy zasadniczej, jednak nie bez znaczenia było to, że goście przystąpili do tego meczu osłabieni brakiem Madsa Hansena - czwartego najskuteczniejszego zawodnika zespołu, podstawowego żużlowca na pozycji U24.

Abramczyk Polonia w drugiej połowie meczu była lepsza

W ostatniej tercji meczu lepsi okazali się goście, jednak nie wpłynęło to znacząco na losy meczu. Podopiecznym menadżera Sławomira Kryjoma udało się zmniejszyć przewagę Abramczyk Polonii, przed biegami nominowanymi, do ośmiu punktów, jednak gospodarze byli na tyle pewni swego, że w dwóch ostatnich wyścigach posłali do boju juniorów. Ci przegrali dwa ostatnie starty 5:7, jednak Abramczyk Polonia i tak wygrała w stosunku 48:42. Bydgoszczanie zgarnęli trzy punkty do ligowej tabeli i przypieczętowali pewne zwycięstwo w rundzie zasadniczej eWinner 1. Ligi.