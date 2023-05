Co za dyskusja! O tym rozmawiali w trakcie zawodów

Eurowizję wygrała Szwecja, więc Thorssell miał powody do radości . Podobnie, jak Lahti - jego kraj zajął drugie miejsce. Rozczarowany był Lebiediew, który narzekał na brak Łotwy w finałowej batalii. Żużlowcy rozmawiali o tym przez dobrych piętnaście minut i na moment zainteresowali się Eurowizją chyba nawet bardziej niż samą rywalizacją na torze, której przecież byli uczestnikami. Bardzo emocjonował się zwłaszcza Szwed, ale trudno mu się dziwić, bo przecież to właśnie jego rodaczka zwyciężyła (po raz drugi zresztą w swojej karierze) .

Eurowizja dała im sukces, ale SEC Challenge już niekoniecznie

Trójka Lebiediew-Thorssell-Lahti podczas zawodów w Nagyhalasz dość mocno jednak zawiodła. Żaden z nich nie zdołał zakwalifikować się do finałów, choć Łotysz dla wielu był murowanym wręcz faworytem. Wysoko stały także notowania Lahtiego. Thorssella raczej mało kto widział w TOP 5, ale przecież to wciąż jeden z najlepszych Szwedów jeżdżących na żużlu. Tak czy inaczej cała trójka zawiodła, ale być może minimum jednego z nich będziemy jeszcze mogli w SEC oglądać. Wiele wskazuje na to, że Lebiedew jest jednym z faworytów do stałej dzikiej karty. Sześć lat temu zresztą był już mistrzem Europy.