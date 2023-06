Co za chwila! Trzech Polaków na podium mistrzostw świata

Praga nie słynie z tego, że zawody rozgrywane na Markecie są niezapomnianymi widowiskami. Oczywiście bywały wyjątki, takie jak ataki Bartosza Zmarzlika na Taia Woffindena podczas finału Speedway Grand Prix. Niemniej jednak już pierwsza seria juniorskich zmagań o miano najlepszego juniora świata pokazała, że o klasyfikacji na mecie decydować będzie start. Tak też w pierwszej części zawodów było. Później natomiast tor się otworzył i mieliśmy świetne ściganie.

Poszkodowani byli ci, którzy stawali na polu C. Było ono fatalne, a stający tam zawodnik był niemalże skazany na porażkę. To pole odczarował w siódmym biegu Matias Pollestad, który co prawda przegrał wyjście spod taśmy z Mateuszem Cierniakiem, ale przez cztery okrążenia gonił naszego mistrza świata i nieoczekiwanie minął go na samej kresce!

I cierniak potrafił dać show, bo w dziewiątym wyścigu przegrał start i na wyjściu z pierwszego łuku próbował wejść pomiędzy rywali. Tam zabrakło miejsca i Cierniak musiał zamknąć gaz, przez co spadł na ostatnią pozycję. Ambitna postawa reprezentanta Motoru Lublin została nagrodzona, bo Cierniak najpierw wyprzedził Noricka Bloedorna, a następnie Esbena Hjerrilda, po czym zameldował się na mecie drugi.

Polacy ze zmiennym szczęściem

O ile dobrze w zawodach spisywali się Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski, o tyle postawa Damiana Ratajczaka była słaba - przynajmniej w pierwszej części zawodów. Cierniak i Kowalski potrafili skutecznie walczyć na dystansie nawet po gorszym starcie. Inaczej było w przypadku Damiana Ratajczaka, który miał też słaby numer startowy i zaczynał zawody z pól zewnętrznych.

Ratajczak dopiero, gdy startował z lepszych, wewnętrznych pól potrafił wywalczyć dwie trójki, dzięki czemu zameldował się w półfinale SGP2. Podobnie, jak Cierniak i Kowalski.

Zawodnik Sparty w pierwszym półfinale wybrał pole B i pewnie zwyciężył swój bieg, meldując się w finale. Takiego szczęścia nie miał ani Cierniak, ani Ratajczak. Im pozostały pola C i D. To jednak nie powstrzymało naszych reprezentantów i zarówno Cierniak, jak i Ratajczak zameldowali się w finale, a ten wyścig przejdzie do historii. Zawodnicy tasowali się przez cztery okrążenia, a Ratajczak przeprowadził doskonałą akcję na przedostatniej prostej, wyprzedzając Rew i Breuma. To był niebywały bieg!

Polscy kibice lepszej obsady finału nie mogli sobie wyobrazić. Wszyscy nasi reprezentanci zameldowali się w finałowym wyścigu dnia. W nim po świetnej walce zwyciężył Mateusz Cierniak, który przez cały dystans wyścigu bronił się przed Bartłomiejem Kowalskim. Trzeci był Damian Ratajczak, który okazał się sprytniejszy niż Matias Pollestad.

Mateusz Cierniak ucierpiał w dwudziestym wyścigu. Polak jechał drugi i atakował jadącego na czele Breuma. Niestety, znienacka pokazał się z tyłu Hellstroem-Baengs, który wjechał na przedostatniej prostej w tor jazdy Cierniaka. Polak upadł na tor, a przy nim od razu znalazł się ambulans. Na szczęście po dłuższej chwili Cierniak wstał o własnych siłach. Polak został wykluczony z powtórki biegu.

Tor się otworzył

W drugiej części zawodów tor się nieco otworzył i mieliśmy w Pradze kilka linii do wyprzedzania. Nadal nie mieliśmy do czynienia z fantastycznymi zawodami, ale było kilka wyścigów przyjaznych dla oka. To także dobry prognostyk przed jutrzejszym Speedway Grand Prix. Bardziej doświadczeni zawodnicy powinni sobie lepiej radzić w Pradze. Bywały też wyścigi, które będą zapamiętane na długo - m.in. drugi półfinał z udziałem dwóch Polaków.

Nieoczekiwana przerwa

Kiedy zawodnicy przygotowywali się do wyścigu dwudziestego, sędzia nakazał zjechać bohaterom tego wyścigu do parku maszyn. Interweniować musiał ambulans, bo źle poczuł się mechanik Nicolaia Heiselberga, były żużlowiec Nicklas Porsing. Mechanika duńskiego zawodnika odwieziono do szpitala. Porsing stracił przytomność.

Klasyfikacja:

Bieg po biegu:

Półfinał 1: Kowalski, Pollestad, Grahn, Rowe

Półfinał 2: Cierniak, Ratajczak, Rew, Breum

Finał: Cierniak, Kowalski, Ratajczak, Pollestad

