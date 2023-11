Co za bomba! Rosyjski gwiazdor przedłużył kontrakt z polskim klubem

Prawdziwą bombę odpalili działacze For Nature Solutions Apatora Toruń. W piątkowy wieczór Emil Sajfutdinow poinformował o przedłużeniu kontraktu z klubem o dwa kolejne sezony. Oznacza to, że w miejscowej drużynie startować będzie przynajmniej do końca 2025 roku. To hit, bo mówimy przecież o drugim najskuteczniejszym zawodniku ligi minionych rozgrywek.