Co za akcja! Mistrz świata wylądował w narożniku gwiazdy KSW

O tej konfrontacji mówiło się od kilku dni. Kita praktycznie w ostatnim momencie przyjął walkę ze swoim dobrym znajomym - Danielem Omieliańczukiem i w Libercu zaprezentował się z naprawdę dobrej strony. Na tle przeciwnika wyglądał świetnie. Pokonał go w trzeciej rundzie po TKO. Sama rywalizacja nie przysporzyła kibicom zbyt wielu emocji. Sędzia zakończył walkę, po tym jak Kita przewrócił Omieliańczuka i wymierzył w jego kierunku kilka ciosów.

Nie tylko Pawlicki wspierał Kitę

W narożniku 42-letniego zabrzanina był Piotr Pawlicki. Oprócz gwiazdy PGE Ekstraligi, w sztabie trenerskim pojawił się m.in. Mariusz Cieśliński, który przygotowuje pod kątem fizycznym żużlowców Betard Sparty Wrocław oraz reprezentację Polski. Żużlowiec na Insta stories zamieścił wspólne zdjęcie z Cieślińskim. Wygląda na to, że pojedynek mu się podobał. Sztuki walki zresztą są jego obiektem zainteresowań. Jest to jeden z elementów zimowych przygotowań 28-latka do sezonu.