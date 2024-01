Co za akcja klubu! Kibice stworzą kevlary

- W Nowym Roku zapraszamy do aktywności naszych kibiców - niepowtarzalna szansa zaprojektowania kevlaru, w jakim cała drużyna rywalizować będzie na torach Krajowej Ligi Żużlowej. Na wasze projekty czekamy do 15 stycznia! Prace możecie prezentować w komentarzu do posta lub przesłać na adres mailowy. Przedstawiciele klubu dokonają wyboru najlepszego projektu, który zostanie dopracowany do wymagań produkcyjnych. Jego autor otrzyma nagrodę niespodziankę - czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub. Reakcje na tę informację były bardzo pozytywne i trudno się dziwić. Rzadko się zdarza, że klub aż tak bardzo pozwala fanom na uczestnictwo w życiu drużyny.

Ci zresztą w bardzo licznych słowach pochwały komentowali decyzję klubu. - Kapitalna sprawa. Może nie wygram tego konkursu, bo raczej nie mam umiejętności tego rodzaju, ale sama akcja świetna. Nie kojarzę, by jakiś klub dawał swoim kibicom taką możliwość. Tylko przyklasnąć - napisał pan Kornel. - Myślę, że może to być super uczucie, gdy przyjdzie się na mecz i zobaczy zespół jadący w kevlarach, które samemu się zaprojektowało . Absolutnie unikatowa szansa - dodała pani Magdalena. Podobnych opinii było całe mnóstwo w różnych mediach społecznościowych.

Dawne gwiazdy w Starcie. Awans będzie jednak cudem

Kacper Gomólski, Kevin Woelbert, Kevin Fajfer, Sam Masters i Hubert Łęgowik - to trzon seniorski Startu Gniezno 2024. Czy to jest zespół na awans do Speedway 2. Ekstraligi? Raczej wątpliwe. Gomólski kiedyś był typowany do przejęcia roli gwiazdy światowego żużla, błyszczał w Ekstralidze, zdobywał medale mistrzostw świata juniorów. Całkowicie jednak się pogubił i obecnie nie jest już pewniakiem na żadnym poziomie. Reszta drużyny to raczej typowi zawodnicy na Krajową Ligę Żużlową, więc nie należy spodziewać się jakichś cudów.