Co z przyszłością objawienia sezonu? Zawodnik zabrał głos

- Spotkaliśmy się i porozmawialiśmy z prezesem, ale formalnie nic się jeszcze nie wydarzyło. Wszystko idzie ku dobremu i tak naprawdę czas pokaże co będzie dalej. Ja głęboko wierzę w to, że sprawy się dobrze poukładają i zostanę w Unii na kolejny sezon, a może nie tylko jeden. Zakończmy jednak najpierw ten sezon, a później będziemy myśleć co dalej - powiedział Grzegorz Zengota.

Przerwę poświęci na rehabilitację

Czuję się dobrze. Gdy jest adrenalina i są emocje meczowe, to nie myślę o bólu. Skupiam się głównie na poszczególnych wyścigach, żeby wygrywać. Przed nami chwila przerwy, którą poświęcę na dalszą rehabilitację i spędzenie czasu z rodziną. Nie chcę zaniedbać tego procesu rehabilitacji, bo jest to dla mnie bardzo ważne

Zostawili serce na torze

Unia to pierwszy zespół w tym sezonie, który pokonał Spartę Wrocław. Wrocławianie byli co prawda osłabieni brakiem Piotra Pawlickiego, ale tak, czy inaczej to WTS był faworytem do zwycięstwa.