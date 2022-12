Co z powrotem Rosjan? Znamy oficjalną decyzję

Jak już wiemy, zawieszenie żużlowców pochodzących z kraju Władimira Putina posiadających polski paszport dobiegło końca i za rok wystartują oni na każdym szczeblu rozgrywkowym. Jeszcze do niedawna wydawało się, że powoli z pomysłu zakazu startów będzie wycofywała się również Międzynarodowa Federacja Motocyklowa. W Internecie pojawiły się nawet listy z przedziałem miejsc w kwalifikacjach do imprez mistrzowskich zawierające białą flagę. Kibice błyskawicznie zaczęli łączyć kropki i domyślali się, iż chodzi o Rosjan.

Rosjanie jednak nie wrócą na światowe tory

Co to oznacza w skrócie? Ano to, że reprezentanci Sbornej prędko nie wrócą na światowe tory, ponieważ federacje motocyklowe z Rosji i Białorusi nadal nie będą mogły wydawać oraz posługiwać się licencjami FIM. To samo tyczy się organizacji imprez. - Ogłoszone dziś decyzje są zgodne z zaleceniami i oświadczeniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, dostosowanymi do naszego sportu. Rodzina FIM z wielkim smutkiem przygląda się rozwojowi sytuacji na Ukrainie i z nadzieją czeka na szybkie i pokojowe rozwiązanie - mówił wówczas Jorge Viegas cytowany przez mxwojcik.pl.