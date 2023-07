Co z nim zrobić? Upada i przewraca na potęgę

Sam chciał przerwy. Pora na następną?

Kilka tygodni temu, po licznych upadkach, Adrian Gała sam postanowił na moment zawiesić karierę, odpocząć, złapać trochę dystansu. Widocznie miał świadomość problemu. Niewiele to jednak dało, bo krótka pauza niczego w zasadzie nie zmieniła . Gała nadal upada i przewraca innych. Nie da się ukryć, że coraz bardziej daje to do myślenia, bo przecież za chwilę może zrobić sobie lub komuś dużą krzywdę. Upadki wynikają przede wszystkim z braków technicznych, bo Gała ma bardzo kiepską sylwetkę.

Niektórzy uważają, że należy wysłać go na przymusową naukę żużlowego rzemiosła. Inni idą jeszcze dalej, mówiąc że Gała powinien ponownie podejść do egzaminu na licencję. To drugie rozwiązanie wydaje się bez sensu, bo przecież egzamin bez problemu zda. Co zatem można zrobić? Może najlepszym wyjściem byłoby jakieś spotkanie osoby z autorytetem (Dobrucki, Cieślak) z samym Gałą, na pewno świadomym problemu. W ostateczności może jakaś przymusowa, dłuższa przerwa. Tu trzeba reagować, bo groźnych sytuacji z udziałem Gały jest mnóstwo.