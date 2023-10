Co z kolejnym „wagonem pieniędzy” dla Falubazu? Ten wynik oznacza jedno

Od polityków z Zielonej Góry słyszymy jednak, że brak wsparcia Łukasza Mejzy nie zaszkodzi Falubazowi. W końcu większościowym udziałowcem jest miasto, a prezydent Janusz Kubicki zrobi wszystko, żeby klub miał się dobrze. Wiosną mamy przecież wybory samorządowe.

Na rozwodzie z Mejzą mogą wizerunkowo zyskać

Wizerunkowo Falubaz na rozwodzie z Mejzą może nawet zyskać. Gdy w połowie marca tego roku poseł pojawił się na konferencji, to kibice byli oburzeni. Gdy zobaczyli Mejzę zaczęli gwizdać i skandować wulgarne hasła. - Łapy precz - napisali sympatycy Falubazu na swoim fanpage’u wyjaśniając, że nie ma ich zgody na to, żeby na stadionie była prowadzona polityka. Dawali też do zrozumienia, że pan Mejza próbuje się wybielić po tym, jak Wirtualna Polska opisała działalność jego spółki Vinci NeoClinic, która oferowała pomoc nieuleczalnie lub ciężko chorym osobom poprzez metody uznane przez lekarzy za niesprawdzone i niebezpieczne.

Swoją drogą, to pan Mejza, mimo kontrowersji wokół jego osoby znalazł się na liście PiS do Sejmu i, mimo iż nie był na pierwszych miejscach, to mandat zdobył, uzyskując 10 162 głosy.

Falubaz powinien się przeprosić z byłym prezesem

Lubuskie będzie miało jeszcze jednego żużlowego posła, mianowicie Roberta Dowhana. To były prezes Falubazu i mniejszościowy udziałowiec spółki. Nie należy on jednak do ulubieńców klubu, nie jest nawet zapraszany na mecze. Być może Falubaz będzie musiał się z nim przeprosić. Łatwe to jednak nie będzie, bo w ostatnich latach zielonogórscy działacze robili wszystko, żeby zrazić do siebie byłego senatora, a obecnie posła.

Dodajmy, że środowisko żużlowe w całej Polsce będzie miało w sumie pięciu przedstawicieli. Poza Dowhanem i Mejzą do Sejmu dostali się Robert Wardzała i Jan Dziedziczak. W Senacie zasiądzie Władysław Komarnicki.

Wyniki żużlowych kandydatów do Sejmu i Senatu

Władysław Komarnicki 108 963 tysiące głosów - zdobył mandat senatora

Sławomir Kryjom 16 301 - nie zdobył mandatu senatora

Robert Dowhan 14 761 - zdobył mandat posła

Jan Dziedziczak 14 689 - zdobył mandat posła

Krzysztof Mejza 10 162 - zdobył mandat posła

Robert Wardzała 9 265 - zdobył mandat posła

Tobiasz Musielak 598 - nie zdobył mandatu posła

Robert Dowhan odbiera zaświadczenie o wyborze do senatu w 2019 roku. / Andrzej Iwanczuk / East News

Robert Dowhan w roli prezesa Falubazu. / Piotr Jędzura / East News