Co z ich kontuzjowanym zawodnikiem? „Przerwa będzie trochę dłuższa”

Mateusz Bartkowiak choć wielkiego szału nie robi, to bez wątpienia jest obecnie podstawowym młodzieżowcem ebut.pl Stali . Kibice bardzo zmartwili się więc zeszłotygodniowymi doniesieniami o poważnej kraksie w rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Wychowanek w Stali poturbował się w niej bardzo mocno, ponieważ błyskawicznie został przetransportowany do szpitala. Badania wykazały zarówno złamanie łopatki, jak i wstrząs mózgu. Taka diagnoza z miejsca wysłała 20-latka na przymusową przerwę od sportu.

Reprezentant obecnych wicemistrzów kraju oczywiście błyskawicznie chce powrócić na tor, jednak prędko się na to nie zanosi. Najnowsze informacje na temat podopiecznego przekazał bowiem Stanisław Chomski.

~ powiedział trener na konferencji prasowej przed nadchodzącym meczem z For Nature Solutions Apatorem

Mateusz jest po konsultacjach ze specjalistami z Reha Sport w Poznaniu. Uznali oni, że leczenie będzie zachowawcze, bezoperacyjne. To dopiero pierwszy tydzień po urazie i najważniejszy jest przede wszystkim czas. Za dwa tygodnie odbędą się kolejne konsultacje. Przerwa będzie trochę dłuższa

Ciekawy transfer Stali. Pozyskała australijską perełkę

Jak to w sporcie bywa, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego i tak oto do składu za kontuzjowanego kolegę wskoczy na jakiś czas Jakub Stojanowski. Za nim zresztą tegoroczny debiut w Grudziądzu, który nie poszedł po jego myśli. Wraz z każdym kolejnym wyścigiem powinno być jednak coraz lepiej. Junior potencjał pokazuje zwłaszcza w Ekstralidze U24, gdzie czasem naprawdę potrafi fajnie powalczyć z teoretycznie lepszymi przeciwnikami .

Swoją drogą, ebut.pl Stal bardzo poważnie traktuje rozgrywki przeznaczone dla zawodników do lat 24. Dziś klub sprowadził do siebie Michaela Westa, czyli utalentowanego Australijczyka, który ze świetnej strony pokazał się w niedawnym Campie w Toruniu i do końca bił się o zwycięstwo w zmaganiach. Nowy nabytek zadebiutuje w najbliższy wtorek przeciwko Orlen Cellfast Wilkom Krosno.