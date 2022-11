Co z domem gwiazdy po zmianie klubu? Decyzja podjęta!

Pod koniec 2022 roku przygoda Fredrika Lindgrena oraz zielona-energia.com Włókniarza ku uciesze kibiców wreszcie dobiegła końca. Dlaczego wreszcie? Ano dlatego, że od kilku lat Szwed co rusz irytował najwierniejszych sympatyków klubu swoją postawą i podczas gdy na arenie międzynarodowej zdobywał medale mistrzostw świata, czy stawał na podium pojedynczych rund Grand Prix, w lidze regularnie potrafili go pokonywać o wiele gorsi na papierze zawodnicy. I tak oto fanom w zielono-białych szalikach średnio kilka razy w sezonie puszczały nerwy. Dawali oni upust swojej złości w mediach społecznościowych, czy czasem nawet na stadionie, wygwizdując żużlowca.

Z jednej strony nie ma co im się dziwić. Z drugiej jednak 37-latek miał solidną linię obrony, a mianowicie jako przyczynę słabszej dyspozycji wskazywał koronawirusa, który strasznie osłabił jego organizm. Ponadto bardzo ufał mu prezes Michał Świącik, lecz do czasu. W listopadzie tego roku doszło bowiem do spektakularnej wymiany na linii Motor - Włókniarz i do Częstochowy za Fredrika Lindgrena przybył Mikkel Michelsen. Szwed z kolei przeniesie się około 400 kilometrów na wschód kraju.