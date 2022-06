Co wyrośnie z Lamparta? Jego wyniki mogą niepokoić

Wzięliśmy pod lupę tegoroczne wyniki Wiktora Lamparta. Patrząc na same liczby, nie wygląda to źle. Średnia 1,700, 44 zdobyte punkty z 7 bonusami. Jak na młodzieżowca dobrze, może nawet bardzo dobrze.

Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Jak się przeanalizuje występy zawodnika uchodzącego za ogromny talent, to można się nieźle zdziwić. Zacznijmy od tego, że 17 z 44 zdobytych punktów Lampart zdobył w wyścigach młodzieżowych, a więcej niż połowę na juniorach drużyn przeciwnych. Ale po kolei.

Wiktor Lampart woził za plecami głównie juniorów

W Gorzowie z Moje Bermudy Stalą było 5+1 (2*, 2, 1). Bieg juniorski, wiadomo, ale potem szału nie było. Te 2 punkty w drugim starcie zdobył na Oliwerze Ralcewiczu (z plecami Lamparta przyjechał jeszcze jego kolega z zespołu Dominik Kubera), który w PGE Ekstralidze woził ogony. Na koniec punkt zdobyty na debiutującym w elicie Patricku Hansenie i to można zaliczyć na mały plus.

W meczu z zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa 7+1 (3*, 1, 2*, 1). Tu można mieć mieszane uczucia. W trzecim starcie przywiózł za plecami Fredrika Lindgrena i to zawsze jest jakiś plus. Ostatni punkt zdobył na koledze z drużyny (Kubery), a dwa na cieniującym Jonasie Jeppesenie, to nie jest żadna rewelacja.

W meczu z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz 11+2 (2*, 3, 2, 1, 1, 2*). Punktów dużo, ale dwa z nich zdobył kosztem juniora gości Kacpra Pludry, a trzy cieniutkiego w tamtym spotkaniu Przemysław Pawlickiego, który w jednym z wyścigów z Lampartem nawet nie dojechał do mety. Dwa z bonusem na Norbercie Krakowiaku i Frederiku Jakobsenie jakimś wielkim wydarzeniem nie jest.

Punkty na seniorach wpadają Lampartowi sporadycznie

W Toruniu z For Nature Solutions Apatorem 6+2 (2*, 1, 0, 1*, 2, 0). Tu tylko jeden punkt na seniorze drużyny przeciwnej Pawle Przedpełskim zdobyty w momencie, gdy ten nagle przestał jechać. Poza tym same zdobycze na juniorach.

W meczu z Fogo Unią Leszno 9+1 (3, 3, 2*, 0, 1). Trzy punkty na seniorach, więc nieźle, ale nie wolno zapominać, że w tym meczu Unię dotknęła jakaś zapaść

Dwa ostatnie mecze Lamparta to niemalże katastrofa

W Ostrowie z Arged Malesą 3 (2, 1, 0). Tu już w ogóle mamy dramat. W juniorskim przegrana z Jakubem Krawczykiem, a w drugim stracie udany rewanż na tym zawodniku i stąd 1 punkt zdobyty poza biegiem młodzieżowym.

W meczu z Betard Spartą Wrocław 3 (3, 0, 0). Kopia występu z Ostrowa. Trójka w biegu juniorskim, a potem nic.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rezultaty, trudno rezerwować Lampartowi miejsce w składzie na sezon 2023. Chyba że w roli rezerwowego. Bo na razie to juniorski talent na więcej nie zasługuje. Jarosław Hampel ma średnią delikatnie gorszą (1,658), ale on 61 punktów i 2 bonusy zdobył w wyścigach z o wiele bardziej wymagającymi rywalami. Łatwych punktów na juniorach nie miał prawie wcale.