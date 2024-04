Według wielu ekspertów beniaminek PGE Ekstraligi jechał do Wrocławia jak na ścięcie. O mały włos nie doszło jednak do niespodzianki. Faworyzowana Sparta miała potężne problemy , a zwłaszcza jej dwie gwiazdy: Maciej Janowski i Tai Woffinden. Falubaz do samego końca walczył o uniknięcie porażki. Zielonogórzanie jeszcze przed piętnastym biegiem mieli szanse na remis. Po przegranej inauguracji 41:47 zbierają pozytywne opinie, które pobudują ich przed pierwszym meczem o życie - 21 kwietnia na własnym torze podejmą ZOOLeszcz GKM Grudziądz.

PGE Ekstraliga. Mecz Sparta - Falubaz. Piotr Pawlicki stracił 10 tysięcy złotych

Żużel. Jacek Frątczak komentuje decyzje sędziego

Jacek Frątczak nie ma zastrzeżeń do decyzji sędziego Piotra Lisa, który nagrodził Pawlickich trzema wykluczeniami za upadki. - W przeszłości podejmowane były różne decyzje. Myślę, że Piotr odnosił się do swojego incydentu z Artiomem Łagutą. Od kilku sezonów widać, że w takich momentach najczęściej wykluczani są zawodnicy wyprzedzani. Dlatego, że jest to dyscyplina kontaktowa i sytuacje stykowe mogą się zdarzyć. Sędzia musi ocenić, czy zawodnik miał szansę utrzymać się na motocyklu. W opinii sędziego pewnie mógł to zrobić, podobnie zresztą było w przypadku Przemka. Gdybym powiedział, że była to sytuacja 50 na 50, to bym skłamał. Bardziej skłaniam się do decyzji sędziego - mówi nam były menedżer klubów z Zielonej Góry i Torunia.