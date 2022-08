Emocje w Krośnie rozpoczęły się jeszcze na długo przed rozpoczęciem ścigania. Szybko okazało się, że Mateusz Cierniak i Jakub Miśkowiak nie zdążą w porę wrócić do kraju z walijskiego Cardiff. Ich miejsce w stawce zawodów zajęli Krzysztof Buczkowski i Rafał Karczmarz. Obaj spisali się nadspodziewanie dobrze. Zawodnikowi Falubazu do udziału w barażu zabrakło ledwie jednego punktu, zaś żegnający się powoli z zawodowym sportem reprezentant gospodarzy zdołał urwać punkty faworytom - Maciejowi Janowskiemu i Patrykowi Dudkowi.

Zengota zachwycał!

Same zawody naprawdę mogły się podobać. Tłumnie zgromadzeni przy ulicy Legionów 6 obejrzeli wiele pasjonujących wyścigów i zapierających dech w piersiach akcji. Punkty Karczmarza nie były jedynymi sensacjami tego wieczoru. Przez całą fazę zasadniczą podziw budził Dominik Kubera, imponował także Kacper Woryna, ale najwięcej braw zbierał Grzegorz Zengota. To właśnie zawodnik ROW-u był największym czarnym koniem turnieju, zdołał pokonać w fazie zasadniczej samego Bartosza Zmarzlika i wywalczył bezpośredni awans do finału.