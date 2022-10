Co się stało z następcą Zmarzlika? Ten widok boli

Jeśli ktoś uważnie przyjrzy się zdjęciu drużyny Stali Gorzów z niedawnej Gali PGE Ekstraligi, to widać, że klub ma powody do zmartwień. Chodzi o to, że 16-letniemu Oskarowi Paluchowi przybyło centymetrów. Jeszcze chwila i będzie taki jak najwyższy w drużynie Patrick Hansen. W żużlu centymetry, to kłopoty. Już w tym roku odbiły się one na wynikach Palucha.