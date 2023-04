Co się dzieje ze słowacką gwiazdą? Miał być liderem

Nie takiego Martina Vaculika chcieliby oglądać kibice ebut.pl Stali Gorzów. 11+1 w Toruniu, 9 u siebie w meczu z ZOOleszcz GKM-em i 10+3 w Częstochowie to może nie jest jakiś dramat, ale od lidera wymaga się zdecydowanie więcej. Zresztą z tym liderowaniem to na razie wygląda tak, że jeden mecz wygrał Stali Szymon Woźniak, a punkt w Częstochowie uratował Anders Thomsen.

W Częstochowie Vaculik nie wygrał żadnego biegu

A ta nauka prosta nie jest. Trudno bowiem doregulować silniki, gdy pogoda jest tak zwariowana, a temperatura skacze jak szalona. Brakuje jakiegoś stałego punktu odniesienia. Vaculik wiedzą o silnikach Kowalskiego, o tym, jaka konfiguracja mu pasuje, zbiera metodą prób i błędów. Szuka po omacku. Jak się pogoda ustabilizuje, to powinno być mu łatwiej. Do tego momentu, to może wyglądać trochę jak jazda od ściany do ściany.