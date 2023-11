Co oni najlepszego zrobili. To się skończy katastrofą?

W 2014 Stal Gorzów wygrała ligę, a rok później omal z niej nie spadła. – Popełniliśmy błąd, bo zawsze trzeba odciąć najsłabsze ogniwo – mówi nam były prezes klubu Ireneusz Zmora, który wtedy zadziałał w myśl zasady, że mistrzowskiego składu się nie zmienia. On to zrobił i gorzko tego pożałował. Pytanie, co teraz stanie się z For Nature Solutions Apatorem Toruń, który po zdobyciu trzeciego miejsca w tym roku też zostawił wszystko po staremu.